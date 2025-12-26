Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025 às 22:48

Imagens mostram momento em que assaltantes arrancam multibanco do interior de uma loja nos EUA

Imagens de videovigilância mostram um grupo de assaltantes a arrancarem um multibanco do interior de uma loja, no Texas. Depois de partirem a montra, ligaram o ATM a um cabo e usaram um carro para o puxar para fora, causando grandes danos no espaço.

