26 de dezembro de 2025 às 22:41

Polícia marítima salva homem no meio do rio em Nova Iorque

Agentes da unidade marítima nova-iorquina atuaram rapidamente para resgatar um homem em situação de risco, enfrentando águas frias e condições adversas, nos EUA.

