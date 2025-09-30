Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de setembro de 2025 às 20:58

Ibiza em alerta vermelho: Tempestade Gabrielle provoca cheias na ilha espanhola

Há duas pessoas gravemente feridas. Os bombeiros registaram cerca de uma centena de resgates.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente