Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de janeiro de 2026 às 14:30

Ativistas sul-coreanos condenam operação militar dos EUA na Venezuela

Cerca de uma centena de pessoas manifestaram-se em Seul, na Coreia do Sul, para condenar a recente operação militar de Donald Trump na Venezuela e exigir a libertação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Os protestos acusam Washington de violar a soberania do país sul-americano.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)