27 de novembro de 2025 às 16:22Now

Hugo Soares: "Nas redes sociais não têm o contraditório, mas na casa da democracia o que vale é a verdade"

O líder parlamentar do PSD sublinhou esta quinta-feira que, nas redes sociais, os partidos podem afirmar o que quiserem sem esperar contraditório. No entanto, no Parlamento o que vale "é a verdade". Em resposta à bancada parlamentar do Chega que comparou Hugo Soares ao "Pinóquio", acusando-o de mentir, este defendeu que se não fosse ficção, o "nariz crescia" na bancada do partido de André Ventura.

