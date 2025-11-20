Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 18:36Now

Houve alguns momentos de pânico", diz português na COP30

Um incêndio atingiu esta quinta-feira um dos pavilhões da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que este ano decorre em Belém, no Brasil. Pedro Cunha, português presente na cimeira e o jornalista do NOW Diogo Carreira explicam os contornos da situação.

