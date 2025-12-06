Sábado – Pense por si

06 de dezembro de 2025 às 11:59

Repórter SÁBADO: Empresário da construção civil acusado de se apropriar de terrenos públicos e de infernizar a vida dos vizinhos

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, desvaloriza e fala num conflito entre vizinhos, mas na freguesia de Buarcos os moradores estão revoltados com aquilo a que chamam a impunidade reservada do chamado 'dono disto tudo' local. Para ver este sábado à noite, no NOW.

