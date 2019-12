A carregar o vídeo ...

A dona do cão entrou no elevador, mas o pequeno spitz-alemão-anão ficou do outro lado da porta, com a trela entalada.

12:02

Homem salva cão de ser estrangulado por ficar preso em elevador Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.