14 de novembro de 2025 às 18:25

Homem rouba 12 mil euros em óculos e é apanhado escondido em contentor do lixo

A polícia de Nottinghamshire, no Reino Unido, deteve o suspeito de um assalto a uma ótica, depois de o encontrar escondido num contentor do lixo. O ladrão admitiu ter roubado dezenas de óculos avaliados em mais de 12 mil euros e foi condenado a 12 meses de prisão.

