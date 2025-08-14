Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 14:42

Homem parte vidro de carro e salva mulher presa nas cheias nos EUA

Foi registado o momento em que um popular salvou uma mulher que estava dentro do veículo submerso, no estado norte-americano de Tennessee.

