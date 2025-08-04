Sábado – Pense por si

04 de agosto de 2025

Homem morre ao cair durante concerto dos Oasis em Inglaterra

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu este sábado após cair no concerto no concerto dos Oasis que decorreu no Estádio de Wembley, em Londres.

