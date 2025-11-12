Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 22:15

Homem finge estar ferido para assaltar banco nos EUA

A polícia de Slidell, nos EUA, está a investigar um assalto ocorrido ao final da tarde de sexta-feira no Fidelity Bank, em Gause Boulevard. O suspeito entrou no banco fingindo estar ferido, usando uma bengala, uma cervical e um andar manco, antes de exigir dinheiro por escrito. Fugiu a pé, já sem mancar, levando uma quantia não revelada, e poderá ter escapado depois numa viatura. As autoridades pedem informações a quem tenha visto algo suspeito na zona.

