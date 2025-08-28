Sábado – Pense por si

28 de agosto de 2025 às 19:23

Homem detido após queimar bandeira dos EUA perto da Casa Branca

Um homem, que se identificou como sendo um veterano de guerra, foi detido em Washington D.C. por queimar uma bandeira americana, horas depois de o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva que pede pena de prisão para quem queimar a bandeira.

