Cristiano Ronaldo está em Monte Carlo e passou pela "box" da Mercedes-AMG Petronas, onde esteve com Lewis Hamilton. Um dia inesquecível para Cristianinho, filho mais velho de CR7, que recebeu uma aula do piloto. O vídeo foi partilhado pela página Lewis Hamilton Web no Instagram.

23.05.2019 15:46

Hamilton recebeu visita de Ronaldo e deu aula a Cristianinho











