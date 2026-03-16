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16 de março de 2026 às 11:27

Óscares: O pleno de Paul Thomas Anderson, as surpresas e as desilusões da noite

Pedro Henrique Miranda, jornalista da revista SÁBADO, faz um balanço da 98.ª edição dos Óscares, que decorreu este domingo à noite e que sagrou ‘Batalha Atrás de Batalha’, de Paul Thomas Anderson, como grande vencedor, ao arrecadar seis estatuetas douradas.

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