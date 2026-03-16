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16 de março de 2026 às 11:25

“Vocês são o coração deste filme”: Paul Thomas Anderson agradece ao elenco ao conquistar Óscar de Melhor Filme

O realizador Paul Thomas Anderson foi o grande vencedor da 98.ª edição dos Óscares, com o filme “Batalha Atrás de Batalha”. A longa-metragem conquistou seis estatuetas douradas, entre elas a de Melhor Filme e Melhor Realização.

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