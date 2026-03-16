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16 de março de 2026 às 12:43

“Sonhem em grande e sejam gentis”: A mensagem de Michael B. Jordan após conquistar Óscar de Melhor Ator

Michael B. Jordan conquistou o Óscar de Melhor Ator, este domingo, e após receber a estatueta dourada recordou as palavras que o pai sempre lhe disse e apelou: “Sonhem em grande, sejam gentis, sejam honestos”.

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