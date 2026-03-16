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16 de março de 2026 às 11:47

De Sidney Poitier a Halle Berry: Michael B. Jordan recorda atores negros ao receber Óscar de Melhor Ator

O ator Michael B. Jordan conquistou o Óscar de Melhor Ator pelo papel desempenhado em ‘Pecadores’, de Ryan Coogler, e no discurso de vitória recordou os atores e atrizes negros que já venceram a estatueta dourada na mesma categoria.

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