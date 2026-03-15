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15 de março de 2026 às 15:55

"Israel é quase um país de língua russa", afirma Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse este domingo que Israel é um país "quase de língua russa". Alega que há quase dois milhões de pessoas de ascendência russa a viver no país.

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