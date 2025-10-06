Sábado – Pense por si

06 de outubro de 2025 às 23:04Associated Press

“Há um genocídio a acontecer à frente dos nossos olhos”: Greta Thunberg reage após deportação de Israel

A ativista sueca Greta Thunberg chegou, esta segunda-feira, à Grécia depois de ser deportada de Israel, onde foi detida juntamente com dezenas de participantes da flotilha humanitária Global Sumud. À chegada, criticou a falta de ação dos governos perante a crise em Gaza.

