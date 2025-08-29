Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 15:16

“Há que realçar a ausência de Rodrigo Mora”: Luís Pedro Sousa comenta convocados da Seleção

Luís Pedro Sousa, chefe de redação do Record, comenta as escolhas de Roberto Martínez para os dois jogos de apuramento para o Mundial 2026.

