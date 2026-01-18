Sábado – Pense por si

“Há muitas incertezas e muito suspense": Armando Esteves Pereira antecipa noite eleitoral

Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto da Medialivre, faz um balanço das campanhas para as presidenciais e antecipa uma noite eleitoral de muitas incertezas sobre quem irá a uma já praticamente certa segunda volta.

