07 de agosto de 2025 às 20:37

“Há boas hipóteses de haver uma reunião muito em breve” com Putin e Zelensky, afirma Trump

Ao responder a perguntas dos jornalistas no Sala Oval, o presidente norte-americano disse que os EUA tiveram uma conversa muito positiva com o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira.

