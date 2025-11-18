Sábado – Pense por si

18 de novembro de 2025 às 15:05

Imagens aéreas mostram chamas no local onde avião com três pessoas a bordo caiu no Japão

Uma aeronave caiu nas montanhas da cidade japonesa de Fukuoka. O helicóptero de socorro encontrou os corpos das três pessoas que seguiam a bordo.

