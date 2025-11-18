Sábado – Pense por si

18 de novembro de 2025 às 20:39

Imagens de videovigilância mostram israelitas a atacar aldeia palestiniana na Cisjordânia

Nas últimas semanas têm ocorrido vários ataques de colonos israelitas a aldeias palestinianas na Cisjordânia. O mais recente aconteceu esta segunda-feira, com casas e carros a serem incendiados.

