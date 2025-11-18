Sábado – Pense por si

18 de novembro de 2025 às 20:35

Arábia Saudita aumenta investimento nos EUA para um bilião de dólares

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmou, esta terça-feira, que o seu país vai aumentar os seus compromissos financeiros com os EUA de 600 mil milhões para um bilião de dólares.

