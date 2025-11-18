Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de novembro de 2025 às 20:37

Trump recebe príncipe saudita na Casa Branca

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu, esta terça-feira, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Washington D.C.. Esta é a primeira visita do príncipe à Casa Branca desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, por agentes sauditas em 2018.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30