Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de outubro de 2025 às 14:49

Guardia Civil espanhola revela vídeo de perseguição por ar e mar de traficantes de droga

A Guardia Civil espanhola revelou imagens de uma operação antidroga na costa de Cádiz, no sul de Espanha, envolvendo duas embarcações e um helicóptero. Foram detidas quatro pessoas e apreendida mais de uma tonelada de haxixe.

