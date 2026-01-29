Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 21:00

Guarda Revolucionária do Irão: o que é a força paralela do regime agora sancionada pela UE

Criada após a Revolução Islâmica de 1979, a Guarda Revolucionária tornou-se um dos principais pilares do regime iraniano, respondendo diretamente ao líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei. A União Europeia decidiu agora sancionar a força pelo seu papel na repressão interna, classificando-a como organização terrorista.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30