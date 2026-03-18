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18 de março de 2026 às 12:00

Pelo menos 23 mortos e mais de 100 feridos em ataques suicidas na Nigéria

Três alegados atentados suicidas atingiram, esta terça-feira, Maiduguri, na região nordeste da Nigéria, provocando a morte de pelo menos 23 pessoas e 108 feridos. As explosões ocorreram em locais movimentados, incluindo um mercado principal e a entrada do hospital universitário da cidade.

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