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18 de março de 2026 às 13:00

Cão resgatado de plataforma elevada de comboio em Filadélfia nos EUA

Dottie, o pequeno cão, foi resgatado, esta terça-feira, de uma plataforma elevada de comboio, no estado norte-americano da Filadélfia, após ter ficado preso a vários metros de altura.

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