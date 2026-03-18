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18 de março de 2026 às 12:05

Míssil iraniano atinge prédio na cidade israelita Ramat Gan

Imagens mostram os danos provocados por um ataque iraniano a um edifício residencial na cidade de Ramat Gan, em Israel. O ataque ocorreu durante a noite.

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