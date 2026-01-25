Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 13:35

Guarda Nacional do Minnesota mobilizada em Minneapolis após ICE matar cidadão norte-americano

Um agente federal de imigração matou a tiro um homem no sábado em Minneapolis, EUA, atraindo centenas de manifestantes para as ruas geladas e aumentando as tensões numa cidade já abalada por outro tiroteio fatal semanas antes.

