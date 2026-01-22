Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 10:10

Guarda Civil investiga colisão de comboios no sul de Espanha

Autoridades espanholas continuam a investigar as circunstâncias do acidente ferroviário ocorrido em Córdoba.

