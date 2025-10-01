Sábado – Pense por si

01 de outubro de 2025 às 14:28

Grécia com transportes públicos parados em dia de greve geral nacional

Os transportes públicos em Atenas, na Grécia, estão praticamente parados esta quarta-feira, dia de greve geral nacional. Os trabalhadores do setor público e privado protestam contra as mudanças na lei laboral.

