GPS: As melhores sugestões para um fim-de-semana de chuva

O fim-de-semana está aí à porta e vem com um dia extra - o feriado 25 de Abril - e muita chuva. Ângela Marques, editora do GPS, dá-lhe as melhores dicas para aproveitar dentro de portas. Comece por assistir a KM 224, o novo filme de António-Pedro Vasconcelos, com Ana Varela e José Fidalgo como protagonistas. Viaje até ao Ribatejo para descobrir e provar todos os segredos de uma das sopas mais ricas do País: a sopa da pedra. Por último, comemore abril com concertos por todo o País e apresse-se porque os bilhetes estão quase a esgotar.