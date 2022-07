17:41

GPS: as melhores sugestões para este verão

No GPS desta semana vai encontrar um guia essencial, no Algarve, que promete experiências únicas que ficam para o resto da vida. Conheça também as novas vozes da música Pop Portuguesa, todas mulheres e com menos de 25 anos que provam que cantar em português afinal está na moda. A jornalista Ângela Marques esteve na CMTV a falar de todas estas ideias para tornarem o seu fim-de-semana e as suas férias ainda melhores.