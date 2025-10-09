Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 17:54

Governo vai começar a retirar o desconto no imposto sobre os combustíveis

Executivo assume que vai começar a acabar com os descontos aplicados sobre o ISP, criados em 2022. Medida será revertida de forma gradual, com Miranda Sarmento a aproveitar a descida dos preços nos mercados para "não encarecer os preços" nos postos.

