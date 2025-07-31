Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025 às 19:00

Governo diz que a única solução que pode trazer paz no Médio Oriente é reconhecer o Estado da Palestina

Para isso, no entanto, "o Hamas tem de sair da Faixa de Gaza, tem de libertar já todos os reféns e tem de ser completamente desarmado", vincou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em entrevista ao NOW.

