25 de julho de 2025 às 07:20

Gouveia e Melo levaria Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional, tal como fez Marcelo Rebelo de Sousa

O candidato a Belém continuou por afirmar, no NOW, que não considera correto "mandar famílias para um avião para irem embora" sem um processo judicial que analise o caso.

