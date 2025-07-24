Sábado – Pense por si

24 de julho de 2025 às 19:32

Gouveia e Melo diz que Álvaro Santos Pereira terá de ter uma "independência rigorosa"

O economista e ex-ministro social-democrata Álvaro Santos Pereira foi escolhido para suceder ao socialista Mário Centeno no cargo de liderança do BdP.

