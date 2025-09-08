Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de setembro de 2025 às 21:55

Ghost Pitùr, o guardião silencioso das paredes de Bréscia

Auto intitula-se de Ghost Pitùr, que significa “O pintor fantasma”. E a missão é simples: durante a noite, vagueia pela cidade de Bréscia, em Itália, e cobre de tinta graffitis e ‘tags’ pintados ilegalmente nas paredes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana