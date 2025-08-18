Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de agosto de 2025 às 17:15

“Garantias de segurança efetivas são essenciais para uma paz justa na Ucrânia”, diz MNE alemão

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou, esta segunda-feira, que a Rússia precisa de tomar medidas para "uma paz justa e duradoura", após o encontro no Alasca, e que a Ucrânia “deve ser capaz de defender-se eficazmente”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30