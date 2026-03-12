Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 13:30

“Fúria Épica. Não é um nome óptimo?”: Trump explica como escolheu nome para operação no Irão

O presidente dos EUA, Donald Trump, explicou, esta quarta-feira, durante um evento no Kentucky, como escolheu o nome de ‘Fúria Épica’ para a operação no Irão, no meio de uma lista com 20 opções.

