A carregar o vídeo ...

Vídeo de freiras a dançarem ao som da música icónica dos Queen, We Will Rock You, surgiu nas redes sociais. Filme biográfico Bohemian Rhapsody sobre a banda é um dos destaques dos Óscares deste ano.

Freiras dançam ao som de Queen Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.