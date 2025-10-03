Sábado – Pense por si

03 de outubro de 2025 às 15:27

Francisca Laranjo: “Sentença diz que uma condenação de Joana Marques seria fatal para a liberdade de expressão”

A humorista Joana Marques foi esta sexta-feira absolvida no processo movido pelos Anjos, que pediam uma indemnização de mais de um milhão de euros. A jornalista Francisca Laranjo explica o essencial da sentença.

