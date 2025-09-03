Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de setembro de 2025 às 13:51

"Fortuna escondida simplesmente não existe": José Sócrates à chegada ao tribunal para a sétima sessão do julgamento

O antigo primeiro-ministro José Sócrates já chegou ao Campus da Justiça para a sétima sessão do julgamento da Operação Marquês e voltou a atacar o Ministério Público e os jornalistas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)