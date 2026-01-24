Sábado – Pense por si

24 de janeiro de 2026 às 18:31

Forte queda de neve e chuva causa 61 mortos e 110 feridos em três dias no Afeganistão

A forte queda de neve e de chuva dos últimos três dias matou mais de 60 pessoas e feriu mais de 100 em todo o Afeganistão, informaram este sábado as autoridades de gestão de desastres do país.

