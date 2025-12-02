Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 18:14

Forte nevão provoca o caos em autoestrada no estado norte-americano do Missouri

Várias zonas dos EUA têm sido atingidas por fortes nevões. No Missouri, a interestadual 70 ficou completamente coberta de neve, com longas filas de trânsito e veículos acidentados nas bermas.

