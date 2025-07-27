Sábado – Pense por si

27 de julho de 2025 às 17:06

Forças armadas israelitas intercetam barco de ativistas com ajuda humanitária rumo a Gaza

No sábado à noite, as forças armadas de Israel intercetaram o Handala, um barco de ativistas que tentavam entregar ajuda humanitária em Gaza. A bordo seguiam 21 civis de 12 países, entre eles jornalistas e defensores dos direitos humanos.

